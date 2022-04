Ichnusa e Legambiente, 10mila alberi in 3 anni per Sardegna

Oltre 10mila ettari distrutti, quasi mille sfollati, danni a boschi e campagne e, negli occhi, ferite anche simboliche, come quelle dell'olivastro millenario di Cuglieri divorato dalle fiamme. Le immagini del maxi rogo dell'Oristanese dell'estate scorsa sono solo l'ultimo episodio di un problema antico e particolarmente sentito sull'isola: secondo una ricerca Doxa/Ichnusa, per 7 sardi su 10 incendi, alluvioni ed esondazioni sono le insidie maggiori alla conservazione dei tesori naturali della Sardegna.

In risposta a questa forte sensibilità, arriva "Il Nostro Impegno", iniziativa di Ichnusa e Legambiente che si propone di dare il suo contributo per difendere e tutelare le bellezze naturali della Sardegna. E lo fa con un obiettivo ambizioso: riqualificare sei aree dell'isola colpite da incendi e dissesto idrogeologico con la messa a dimora e la manutenzione di 10mila piante autoctone nei prossimi tre anni.

Con questa operazione, il Birrificio Ichnusa di Assemini "porta" per la prima volta in Sardegna Mosaico Verde, inserendo l'Isola nella mappa della più grande Campagna nazionale per la forestazione di aree urbane ed extraurbane e la tutela di boschi, ideata e promossa da AzzeroCO2 e Legambiente, che coinvolge aziende ed Enti pubblici con l'obiettivo di restituire valore al territorio e contrastare i cambiamenti climatici.

Nello spirito di aggregazione e sensibilizzazione che ha sempre contraddistinto l'alleanza tra Ichnusa e Legambiente, per esempio con le giornate dedicate alla pulizia di spiagge e aree urbane che tra il 2018 e il 2019 hanno coinvolto dipendenti del birrificio e le comunità locali, "Il Nostro Impegno" prevede il coinvolgimento dei Comuni che cureranno, assieme al birrificio, la manutenzione a lungo termine delle aree riqualificate.

I primi due territori interessati dal progetto verranno identificati entro l'estate e a novembre prenderà il via la prima operazione di messa a dimora delle piante. Ma l'obiettivo della campagna è più grande: sensibilizzare sull'importanza della riforestazione e del recupero di territori, a cominciare dai partner commerciali della Birra di Sardegna. Per questo in bar, ristoranti e pizzerie dell'isola verrà messa in commercio una bottiglia speciale di Ichnusa "Vuoto a buon rendere" dedicata all'iniziativa, con etichette che presentano la campagna "Il Nostro Impegno".

"L'anno scorso, a pochi giorni dai roghi che hanno devastato la nostra Isola - afferma Luca Pisano, direttore Vendite di Ichnusa - abbiamo donato un mezzo antincendio alla Protezione Civile, nella scia di un impegno concreto per lo sviluppo e la difesa delle ricchezze naturali e culturali della nostra Isola che ci contraddistingue da sempre. Ma sentivamo di dover andare oltre l'emergenza. Abbiamo così deciso di portare Mosaico Verde in Sardegna".