Un mese di eventi a Sorso con "Primavera in Romangia"

Un mese di eventi per aprire aprire la stagione turistica a Sorso con il programma "Primavera in Romangia", organizzato dall'amministrazione comunale in collaborazione con i Frati Cappuccini e il Comitato della Beata Vergine Noli me Tollere. Si apre l'1 maggio con il Festival musicale nel Parco di via Europa dove per tutta la giornata numerose band, dj e artisti si alterneranno sul palco. Nella stessa data avrà inizio anche Percorsi di Romangia, con l'apertura del Mese mariano e le celebrazioni in onore della Beata Vergine Noli me Tollere e di Santa Rita da Cascia, la suggestiva infiorata in piazza San Pantaleo e piazzetta Santa Croce e spettacoli musicali e di cabaret. Tanti anche gli appuntamenti del Maggio dei Libri 2022, la rassegna di lettura e di incontri con l'autore che sarà ospitata alla Biblioteca comunale Salvatore Farina.

"A Maggio Sorso si veste a festa, e lo fa mettendo in mostra tutta la ricchezza del suo territorio", dichiara il sindaco, Fabrizio Demelas. "A fare da cornice alla plurisecolare tradizione di devozione mariana, e al programma degli eventi religiosi, un fitto programma di appuntamenti civili condurrà i sorsensi e tutti coloro che vorranno essere ospiti della nostra città in un percorso musicale, storico, archeologico ed enogastronomico di altissimo livello".