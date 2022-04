Porto Rotondo, in vendita villa extra lusso che fu di Krizia

"Spettacolare proprietà pieds-dans-l'eau a Punta Volpe". È annunciata così la vendita della villa a Porto Rotondo fatta costruire negli anni '80 dalla stilista Krizia, alias Mariuccia Mandelli, che per la propria residenza estiva aveva scelto la lussuosa località gallurese, accanto alla Costa Smeralda.

Gli attuali proprietari italiani della villa ideata dall'architetto Gianni Gamondi (alcune ville accanto sono di proprietà di oligarchi russi) hanno deciso di metterla in vendita. Considerato che nella vicina Porto Cervo per acquistare una casa sul mare il prezzo medio è di 11 mila euro al mq, la villa Krizia, con i suoi 650 mq, 8 stanze da letto, 8 bagni, svariate sale, piscina di acqua salata, zona jacuzzi, 7.500 mq di giardino con macchia mediterranea che digrada direttamente sul mare e il suo molo privato, vale sul mercato svariate decine di milioni di euro. Ma la trattativa, affidata alla Italy Sotheby's International Realty, resta riservata e la società non ha voluto svelare nulla sul prezzo.

La casa per le vacanze extra lusso, ad un passo dalla Costa Smeralda, per diverse stagioni è stata un punto di ritrovo per artisti, intellettuali e personaggi di spicco, come Marta Marzotto, Luigi Donà delle Rose, Lina Wertmuller, Claudia Cardinale e Monica Vitti, oltre alla stessa Mariuccia Mandelli.