Mobilità sostenibile, a Quartu 240 monopattini a noleggio

Arrivano a Quartu i primi monopattini elettrici in condivisione. Si parte oggi e, a pieno regime, si toccherà quota 240 mezzi. Le aziende che si sono aggiudicate il servizio sono tre: Bit Mobility, Bird e Dott.

"Un progetto - ha spiegato l'assessora comunale alla Mobilità e ai Trasporti Barbara Manca - che siamo convinti possa piacere ai quartesi, ai turisti e a tutti coloro che frequentano la città, in particolare ora che il costo dei carburanti sta raggiungendo cifre insostenibili. Ma l'utilizzo dei monopattini garantisce anche ulteriori vantaggi per la cittadinanza, quali la riduzione del traffico, che per brevi tragitti si traduce anche in vantaggi in termini di tempo, e il minore inquinamento atmosferico, che significa maggiore sostenibilità ambientale".

Il servizio copre l'intera area urbana di Quartu ed è disponibile nella formula a flusso libero, quindi senza stazioni prestabilite, permettendo così l'apertura e la chiusura del noleggio in qualsiasi punto della città. Solo in alcune aree del centro il parcheggio dei mezzi è autorizzato esclusivamente nelle aree di sosta di biciclette e ciclomotori. Per poter noleggiare un monopattino, è necessario scaricare la app dei servizi Bit Mobility, Bird e Dott dagli stores (appstore e playstore) e registrare il proprio profilo utente. Tutti i mezzi delle tre compagnie sono dotati di rilevamento satellitare, utile a prevenire i furti, controllare la velocità del mezzo per rallentarla nelle aree pedonali.