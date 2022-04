Semi pericolosi per ecosistema Ue sequestrati a Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 27 APR - Semi e talee di piante potenzialmente pericolose per le coltivazioni della Sardegna sono state sequestrate dai funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli durante i controlli all'aeroporto di Cagliari-Elmas. In particolare sono stati sequestrate 20 buste contenenti sementi di ortaggi vari non meglio identificati e 8 talee di piante diffuse nei territori Asiatici.

Semi e talee privi del certificato fitosanitario sono stati trovati all'interno delle valige di due viaggiatori provenienti, via Fiumicino, dal Bangladesh. "Il Servizio Fitosanitario dell'assessorato dell'Agricoltura della Regione - spiegano dall'Agenzia delle Dogane - deputato al controllo dei vegetali da semina all'atto del loro ingresso nel territorio dell'Unione Europea, ne ha rilevato la pericolosità in quanto potenzialmente in grado di diffondere organismi nocivi ai vegetali, disponendone la distruzione".

Secondo quanto accertato dall'agenzia delle dogane i semi sequestrati sarebbero stati in grado di produrre circa 20.000 piante di vegetali asiatici "mentre dalle talee, provviste di gemme vitali in grado di germogliare - spiegano ancora dall'Adm - si sarebbero potute riprodurre circa 25 nuove piante allo stato non identificabili che, nel lungo periodo, potrebbero sostituirsi ad alcuni tipi di vegetazione locale arrecando gravi danni alle coltivazioni autoctone della Sardegna". (ANSA).