Rimosse oltre 50 auto abbandonate nelle strade di Sassari

Oltre 50 auto abbandonate, 15 solo nel pomeriggio di ieri, sono state rimosse dalel strade della citta. Le operaizoni di rimozione delle auto e ripristino ambientale sono state eseguite per conto del Comune di Sassari dalla società MPM srl, in collaborazione con la ditta Tavoni e sotto il coordinamento della Polizia locale. Si tratta di mezzi abbandonati, in alcuni casi da anni, spesso in seguito a incidenti stradali.

I proprietari delle auto abbandonate, oltre a dover rimborsare le spese di rimozione, rischiano sanzioni da mille a 5mila euro, ma possono avere anche conseguenze penali nel caso siano titolari di imprese e rappresentanti di enti.