Premio Alziator, venerdì Roberto Giacobbo a Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 27 APR - Entra nel vivo il Premio letterario intitolato alla memoria di un cagliaritano illustre, Francesco Alziator, giunto alla 16/a edizione. Venerdì 29 aprile, alle 17, nella Sala Maria Lai dell'Università di Cagliari in Viale Fra Ignazio, Roberto Giacobbo, conduttore del programma di Rai 2 Voyager.

Il noto divulgatore scientifico presenterà il suo ultimo libro, edito da Mondadori, "Storia alternativa del mondo", intervistato dall'antropologa Ursula Ruiu.

In tutti questi anni Giacobbo racconta di aver incontrato due categorie di studiosi particolarmente interessanti: la prima è composta da giovani ricercatori che, forse perché 'incoscienti', confessavano, seppur in modo riservato, di studi e scoperte che non rientravano nei canoni ufficiali; la seconda è invece ancora più affidabile e sorprendente, perché racchiude grandi professori, luminari, addirittura premi Nobel, che una volta arrivati all'apice della loro carriera potevano 'permettersi' di dire tutto quello che non avevano potuto o avuto il coraggio di raccontare prima.

Mantenendo uno stretto riserbo su alcune fonti, in questo libro l'autore evidenzia dubbi e sottolinea ipotesi accompagnando i lettori per mano all'interno di questa ricerca che parte milioni di anni fa, dalle origini della Terra, e arriva fino ai giorni nostri: passando da Omero ai faraoni, dai templari alla Divina Commedia, da Nostradamus a Nikola Tesla. (ANSA).