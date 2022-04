Vaccini: anche a Cagliari via a somministrazione quarta dose

(ANSA) - CAGLIARI, 26 APR - È partita già da alcuni giorni la somministrazione delle quarte dosi di vaccino anti Covid-19 nell'hub Fiera di Cagliari. Lo rende noto la Asl del capoluogo sardo. Il secondo richiamo (second booster), che deve essere effettuato a distanza di 120 giorni dalla terza dose, al momento è destinato a tutti i cittadini di età pari o superiore agli 80 anni, agli ospiti dei presidi residenziali per anziani e le persone con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti o preesistenti di età pari o superiore a 60 anni secondo quanto elencato in allegato 2 della circolare Ministero della Salute dell'8 aprile 2022.

L'accesso è libero, senza prenotazioni, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19 ed il sabato dalle 8 alle 14.

Al momento la quarta dose non viene somministrata a chi ha avuto il Covid successivamente alla prima somministrazione di richiamo (terza dose). L'attività del Servizio di Igiene Profilassi della ASL di Cagliari alla Fiera prosegue anche con le somministrazioni delle prime, seconde e terze dosi: si accede senza alcuna prenotazione dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19 ed il sabato dalle 8 alle 14. (ANSA).