Teatro: spettacoli e iniziative per bambini con Theandric

Ventidue appuntamenti di teatro e iniziative per sia per gli adulti che per i più piccoli, dal 7 al 29 giugno al Lazzaretto di Cagliari. Il chiostro, ampio spazio all'aperto, accoglie la quarta edizione di Marina Estate, festival organizzato da Theandric Teatro Nonviolento, direzione artistica di Maria Virginia Siriu.

Undici spettacoli per bambini, per sensibilizzarli sui temi urgenti come, tra i tanti, il rispetto per l'ambiente.

Altrettanti dedicati al teatro contemporaneo tra sperimentazione e ricerca su tematiche attuali e riletture di classici rivisitati. Spazio all' enogastronomia ed a eventi collaterali.

Sotto i riflettori le compagnie Abaco Teatro, Anfiteatro Sud, Il Mutamento, Theandric Teatro, S'ArzaTeatro, Teatro D'Inverno, Teatro Instabile, Teatro Nucleo, L'Effimero Meraviglioso, Teatro dell'Orsa e Compagnia Senza Confini DiPelle. La novità della quarta edizione è "Vita da artista", spazio di dialogo e approfondimento.

Marina Estate sarà impreziosito dalla partecipazione di Giulia Giornaliste per un focus sugli stereotipi di genere e la necessità di pari opportunità nei luoghi di lavoro. "In cartellone lavori dalla forte identità artistica, con risvolti sociali e politici - spiega Maria Virginia Siriu - la presenza della figura femminile all' interno della rassegna, resta centrale". Da "Chi dice Donna dice Dante", di Anfiteatro Sud con Francesco Civile - sua la regia - e Daniel Dwerryhouse, a "Duennas. Storia di una Donna tra magia e musica" con Maria Virginia Siriu che firma la regia e la musica dal vivo di Gavino Murgia.

Si parla poi di pandemia con ironia e leggerezza in "Fashion Victims" con l'attore Giuseppe Ligios, regia di Sonia Borsato.

"Porteremo la testimonianza di un artista fuggito dalla dittatura argentina e che non ha mai smesso di lottare in "Contra Gigantes", di e con Horatio Czertok - aggiunge Siriu - l'attore, il ribelle, l'esule argentino Horacio, fondatore della compagnia, interpreta Don Quijote, Sancio Panza, Don Miguel de Cervantes, tutti in stretto rapporto tra loro, spesso conflittuale, anche con gli spettatori.

Con "Cicatrici", omaggio al giudice Giovanni Falcone, nel trentennale dalla scomparsa, cala il sipario su Marina Estate".

In scena Bernardino Bonzani, Monica Morini, che curano anche la regia, musica dal vivo di Gaetano Nenna.