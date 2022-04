Il corto francese Dustin vince la 12/a edizione di Skepto

Un pezzo di vita di Dustin, giovane transgender e dei suoi amici: Felix, Raya e Juan. Una serata che inizia con il ritmo martellante della Techno e si dilata in un presente senza tempo. Il cortometraggio francese Dustin della regista Naïla Guiguet è il vincitore della dodicesima edizione dello Skepto International Film Festival.

Il cortometraggio girato in Sardegna, ultimo lavoro del compianto Giampaolo Loddo ha, invece, commosso il pubblico della dodicesima edizione di Skepto. Senza Te (Without you) di Sergio Falchi è il vincitore del premio speciale assegnato dagli spettatori e va ad aggiungersi alla rosa dei vincitori della manifestazione.

Il premio per il miglior cortometraggio animato della manifestazione è andato invece a Bestia, film cileno diretto da Hugo Covarrubias. Menzione speciale della giuria a Trumpets in Sky (Palestina) di Rakan Mayasi.

Per la sezione DocuShort, il premio speciale Alberto Signetto è andato a VO (CH) di Nicolas Gourault.

Il vincitore della sezione Human/Nature è invece Wild Card (FRA) di Cecilia Valagussa, Marta Del Grandi. Il premio per la sezione Skeptyricon, deciso dal giurato d'eccezione Donato Sansone, è andato a Swallow the Universe (FRA) di Nieto.

L'associazione Skepto ha invece deciso di assegnare una Menzione Speciale al regista svizzero Vanja Tognola e al suo lavoro Danzamatta.