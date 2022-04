25 aprile: sindaco Oristano, messaggio di pace e libertà

- "I valori che quasi 80 anni fa hanno ispirato la lotta di liberazione sono gli stessi che oggi devono darci la forza per sostenere lo sforzo del popolo ucraino contro una guerra incomprensibile e fuori dal tempo è dalla logica. Dalla nostra festa della liberazione deve partire un forte messaggio di pace, di democrazia e libertà". E' l'appello che il sindaco di Oristano, Andrea Lutzu ha lanciato in occasione della Festa per il 25 aprile che ha aperto le celebrazioni con la cerimonia ufficiale del Comune e della Prefettura davanti al Monumento ai Caduti di piazza Mariano, Il primo cittadino, la Giunta comunale e il Vice Prefetto vicario Giuseppe Rania hanno deposto una corona di fiori e ricordato i valori di libertà e democrazia "che hanno ispirato la resistenza e condotto al riscatto della nazione, alla conclusione della Seconda Guerra mondiale e alla liberazione dell'Italia dal nazifascismo".