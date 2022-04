25 aprile: Sassari, bandiera Ucraina in Comune col tricolore

Per la Festa della Liberazione anche la bandiera dell'Ucraina ha sventolato accanto al tricolore. E' il segno di solidarietà col popolo ucraino e con la sua resistenza che l'amministrazione comunale di Sassari ha voluto condividere con tutta la cittadinanza nel giorno del 25 aprile. Il drappo blu e giallo è stato esposto nel balcone centrale di Palazzo Ducale e all'interno, negli spazi dedicati alla cerimonia alla quale erano presenti le autorità civili e militari, l'Anpi e le altre associazioni combattentistiche e d'arma e la cittadinanza.

Il cortile di Palazzo Ducale, infatti, dopo due anni di pandemia, era di nuovo colmo di persone e bandiere, per ricordare la liberazione dell'Italia dal nazifascismo, 77 anni fa.

L'Inno nazionale ha dato inizio alla cerimonia. Subito dopo gli interventi della prefetta di Sassari, Paola Dessì, del presidente della sezione di Sassari dell'associazione nazionale Partigiani d'Italia, Thomas Arras e del sindaco Nanni Campus. A seguire, la deposizione delle corone d'alloro, in onore ai caduti, presso la lapide dedicata al 25 Aprile.