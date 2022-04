Pacifisti identificati durante incontro, "è intimidazione"

(ANSA) - IGLESIAS, 23 APR - "Oltre cinquanta persone sono state identificate dalla polizia durante l'incontro pubblico 'Costruiamo insieme comunità future', organizzato dal Comitato Riconversione Rwm a Iglesias presso una sala del municipio.

Evento che prevedeva laboratori per bambini e la presentazione del libro "Disarmare il virus della violenza" di Pasquale Pugliese. Per alcune associazioni pacifiste, che hanno reso noto il fatto, si è trattato di una "intimidazione".

Le identificazioni, da quanto si apprende, sono avvenute al termine della presentazione del libro quando ha preso la parola uno degli organizzazioni della manifestazione contro le basi militari in Sardegna, prevista il 22 maggio prossimo davanti alla base di Teulada a Sant'Arresi e pubblicizzata con un manifesto era affisso fuori dal municipio. Nel suo intervento, sollecitando una massiccia adesione alla protesta, ha chiesto di "mettere da parte le differenze dei diversi gruppi e sigle, provare a manifestare davanti alle reti, sperando di tagliarne e bloccare le esercitazioni o comunque ricordare ai nostri amici in divisa o tra i banchi del governo che noi le basi non le vogliamo". Queste dichiarazioni saranno adesso valutate dalla polizia.

Per Caminera Noa si è trattato di un "chiaro segno di intimidazione verso chiunque sia a favore di un modello di sviluppo alternativo alla presenza di fabbriche d'armi e basi militari sul territorio". Di intimidazione parlano anche gli esponenti del Tavolo sardo per la pace, mentre Sardinia Libera considera l'intervento della polizia "un atto di arroganza spropositato e ingiustificato" (ANSA).