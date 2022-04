Musica: felice debutto di Jure Bučević al Lirico di Ca

(ANSA) - CAGLIARI, 23 APR - Un itinerario tra celebri pagine sinfoniche e una applaudita esecuzione. Ieri sera il Teatro Lirico di Cagliari ha regalato oltre un' ora di musica con i grandi compositori; Mendelssohn, Thomas e Stravinskij. A dirigere l' Orchestra del Lirico è stato Jure Bučević, direttore e raffinato violinista croato, per la prima volta sul podio cagliaritano. Si è ben integrato con la compagine musicale, quasi un immediato feeling che ha dato vita a un'efficace interpretazione dei brani in scaletta eseguiti con intensità e brio e una personale lettura delle partiture.

Dalla Prima Sinfonia che Mendelssohn compose nel 1824 a soli 15 anni a Mignon: Ouverture di Ambroise Thomas del 1866. Poi il gran finale in un crescendo di note con la seconda Suite per orchestra da l'Uccello di fuoco che, nel 1910, trasforma Stravinskij, appena ventottenne, in un grande autore internazionale. Si replica sabato 23 alle 19. Quello di ieri sera è stato un concerto molto apprezzato dal pubblico. Appena terminato già fioccavano sulla pagina facebook del Lirico entusiastici commenti. Il prossimo appuntamento propone una doppia serata con due capisaldi del romanticismo Ottocentesco. Venerdì 29 aprile alle 20.30 e sabato 30 alle 19 l'Orchestra del Lirico sarà guidata da Daniel Smith, anche lui al suo debutto a Cagliari, in pagine di Beethoven, con la Seconda Sinfonia in Re maggiore e Franz Schubert con la Nona Sinfonia in Do maggiore "La grande".

(ANSA).