Controlli Forestale su vendita ricci di mare, multati in 8

(ANSA) - CAGLIARI, 23 APR - Otto violazioni, 12mila euro di sanzioni e 33 tra ristoranti, pescherie e banchetti in strada ispezionati. È il bilancio dei controlli effettuati dal Corpo forestale di Cagliari per verificare la regolarità del commercio dei riccio di mare. Sotto i riflettori sono finite tutte le attività che si trovano nell'area urbana del capoluogo.

Il personale della Forestale ha verificato nei 33 punti vendita la tracciabilità del prodotto, l'etichettatura, la misura degli esemplari pescati e l'eventuale contraffazione. Al termine dei controlli sono state accertate 8 violazioni ed elevante contravvenzioni per 12 mila euro. Sequestrati complessivamente 4 chili di polpa di riccio conservata illegalmente, senza etichettatura e senza documento di tracciabilità, e 3mila esemplari sotto misura rispetto alle dimensioni consentite, che sono stati poi rimessi in mare.

