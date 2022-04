Tesi studentessa sarda pubblicata da casa editrice messicana

La tesi di una studentessa sarda pubblicata in Messico. Il lavoro di Laura Origa, discusso al termine del corso di laurea in Traduzione specialistica dei Testi dell'Università di Cagliari e valutato dalla commissione con 110/110 e lode e dignità di stampa, è piaciuto alla casa editrice Minerva. La tesi si intitola "La Relazione del primo viaggio attorno al mondo di Antonio Pigafetta: traduzione e commento", e consiste nella traduzione in spagnolo della cronaca di viaggio dell'esploratore Antonio Pigafetta, scritta nel 1519.

Sul colophon del libro appaiono i crediti del corso di laurea e di Aulas Abiertas, il seminario permanente di studi sull'America Latina coordinato da Maria Cristina Secci, docente di Lingua e traduzione - Lingua spagnola al Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali.

Si tratta di un riconoscimento che si inserisce nel lavoro svolto dalla docente che - in questi anni - ha coinvolto gli studenti e le studentesse dell'ateneo nelle traduzioni contenute nelle antologie dedicate al racconto messicano, cubano, cileno, boliviano e colombiano, edite da "Gran Vía" e che, più di recente, ha dato alle stampe "Lejos. Sedici racconti dal Perù". La caratteristica che accomuna "Tierras", "Vidas", "Tintas", "Calles", "Heridas" e ora "Lejos" - questi i titoli delle antologie fin qui realizzate - è che i racconti sono tradotti direttamente dagli studenti dell'ateneo cagliaritano guidati dalla docente.