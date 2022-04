Abbandono illegale di rifiuti, 15 sanzioni in un giorno

(ANSA) - ALGHERO, 22 APR - In uno solo giorno i barracelli di Alghero hanno identificato e sanzionato 15 persone colte in flagranza mentre abbandonavano illegalmente rifiuti e li conferivano senza rispettare le norme comunali. La maggiore parte delle infrazioni sono state rilevate nelle strade vicinali che percorrono l'agro attorno alla città e le borgate. Nei punti più critici sono state installate delle videocamere e fototrappole proprio per immortalare i trasgressori. Il supporto della Ciclat per l'apertura di numerose buste abbandonate ha consentito il ritrovamento di documentazione utile per identificare chi ha gettato i sacchi dei rifiuti.

I casi hanno riguardato in particolare il conferimento da parte dei cittadini serviti dal sistema di raccolta dei rifiuti porta a porta che gettano i propri rifiuti nei cassonetti riservati agli abitanti dell'agro o delle borgate, per questo comportamento è prevista una sanzione di 400 euro.

A ciò si aggiungono il deposito dei rifiuti all'esterno dei cassonetti, l'abbandono di ingombranti sul suolo pubblico in violazione sia al regolamento comunale per i servizi di igiene urbana sia al testo unico che contiene le principali norme in materia ambientale. (ANSA).