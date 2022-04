Via libera comitato sicurezza a festa S.Efisio con pubblico

Cade ultimo ostacolo per il ritorno di fedeli e turisti alla festa di Sant'Efisio: c'è il via liberaì del comitato ordine pubblico e sicurezza alla manifestazione aperta al pubblico dopo due anni senza folla a causa delle restrizioni anti Covid.

E domani il Comune presenterà in conferenza stampa le iniziative previste per la 366esima edizione. Al "battesimo" saranno presenti tra gli altri il sindaco Paolo Truzzu, l'arcivescovo di Cagliari Giuseppe Baturi, l'Alter Nos Viviana Lantini e l'assessore regionale al turismo Gianni Chessa.

Ci saranno anche i sindaci di Pula, Sarroch, Villa San Pietro e Capoterra.

In una precedente conferenza stampa il sindaco aveva già annunciato il quasi certo ritorno del pubblico alla festa. Ma con un'incognita: l'ultimo via libera del comitato arrivato questa mattina.