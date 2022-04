Scontro tra due auto alle porte di Sassari, ferite due donne

Due donne sono rimaste ferite in un incidente stradale che si è verificato stamattina poco dopo le 9 all'ingresso di Sassari, lungo via Giovanni Paolo II, in direzione Ittiri. Le due auto si sono scontrate all'altezza dello svincolo per la strada statale 131.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, il 118 e la Polizia locale. Le due donne che si trovavano alla guida dei mezzi sono state trasportate al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata: sono ferite ma non rischiano la vita.