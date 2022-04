Oscar pubblicità, duplice "statuetta" per agenzia Cagliari

La Sardegna conquista due statuette ai Mediastars di Milano, giunti alla 26/a edizione, gli oscar della pubblicità italiana. Una duplice vittoria per l'agenzia e casa di produzione pubblicitaria "Go To Net" fondata dal regista Mario Giua Marassi. Hanno convinto la giuria, che li ha premiati come migliori Spot socio-culturali 2022, i film pubblicitari prodotti per i Musei Civici e Beni Culturali di Cagliari della Orientare srl e per il Conservatorio di Cagliari, rispettivamente nella sezione Tecnica Audiovisiva e nella sezione Tv e Cinema.

Nello Spot dei Musei Civici (History Lives On) ombre di figuranti in costume storico di varie epoche si muovono sullo sfondo dei siti selezionati, interagendo con l'elemento "reale" e contemporaneo. "A rappresentare l' indelebile ombra del passato ancora oggi vivo come lo spirito del tempo che custodisce la memoria", spiega Mario Giua Marassi.

Lo Spot del Conservatorio ("emozioni da vivere tutte d'un fiato") per i corsi di Oboe, Fagotto e Corno, si incentra sul "fiato" come gesto quotidiano, umano, ripetuto inconsciamente in una multiforme varietà di situazioni, con modulazioni e intensità differenti, che accompagnano le emozioni umane. Il tutto sulle celeberrime note del "Love Theme" di Ennio Morricone, trascritta da Gabriele Marangoni ed eseguita dai musicisti del Conservatorio.

Scritti entrambi dal regista Mario Giua Marassi e dal suo Art director Andrea Garau, gli spot della Go To Net hanno concorso anche in questa edizione con le più blasonate agenzie e case di produzioni pubblicitarie. A Mario Giua Marassi è stato inoltre assegnato, per entrambi gli spot, il premio speciale per la regia e un premio per la direzione creativa dello spot sui musei. Le premiazioni sono in programma il 16 giugno a Milano.