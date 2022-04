Dopo 40 anni la Città Giardino passa al Comune di Nuoro

Dopo 40 anni dalla nascita del quartiere, le aree di urbanizzazione di Città Giardino a Nuoro verranno acquisite dal Comune. Il consiglio comunale, ha approvato lo schema di convenzione col quale il 29 aprile si formalizzerà l' atto notarile che prevede la cessione al Comune delle aree destinate alle urbanizzazioni primarie e secondarie interne alla ex lottizzazione "Città Giardino", attuale sub Zona territoriale omogenea (Zto), nel rispetto del Piano urbanistico comunale.

Il provvedimento fa seguito alla convenzione sottoscritta dall'amministrazione e dalla cooperativa "Città Giardino", con l'impegno dei lottizzanti a cedere gratuitamente al Comune le aree, circa 165mila mq, relative alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ovvero rete stradale, aree di sosta e pedonale, attrezzature e spazi pubblici attrezzati.

"Con la delibera adottata oggi andiamo a sanare una situazione che si trascinava da decenni e che influenzava ogni tipo di intervento pubblico a Città Giardino - spiega il sindaco Andrea Soddu - Il provvedimento segna un punto di svolta non solo per il quartiere, ma per l'intera città, alla quale vogliamo dare uno sviluppo armonico, senza lasciare zone sprovviste di servizi essenziali". "Grazie alla cessione dei terreni - aggiunge l'assessore all'Urbanistica Fabrizio Beccu - possiamo usufruire di finanziamenti a cui prima non potevamo accedere per la riqualificazione, per esempio, delle aree destinate alle attività sportive o, più semplicemente, potremo intervenire a pieno titolo e più efficacemente nella manutenzione di strade, marciapiedi e illuminazione pubblica. Ringrazio le commissioni consiliari, dirigenti e tecnici del Comune che hanno svolto un lavoro difficile e importante per i cittadini".