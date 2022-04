Al via a Ozieri la mostra sarda del bovino da carne

La mostra regionale del bovino da carne della razza Charolaise e della razza Limousine iscritte al Libro genealogico, organizzata da ANACLI, AARSardegna e Comune di Ozieri ed il contributo della Regione, è ormai ai nastri di partenza con numeri che riportano la manifestazione ai livelli del 2019. Con 25 aziende iscritte e oltre 100 animali presenti questa nona edizione metterà a confronto il meglio dell'allevamento isolano e nazionale vista la presenza di aziende ed animali che hanno partecipato alla recente mostra nazionale che si è conclusa ai primi del mese di aprile a Bastia Umbra (Perugia).

Il programma prevede l'arrivo degli animali nella giornata del 22 aprile mentre il concorso, sia per la Charolaise che per la Limousine, avrà luogo sabato 23 aprile con inizio alle 9,30 con termine alle 18. Domenica 24 aprile dalle ore 10,30 ci sarà la proclamazione delle campionesse e dei campioni nonché dei vincitori della Mostra che riceveranno la medaglia d'oro offerta dal Comune di Ozieri. Nel dettaglio, per il concorso della Charolaise sono iscritti 6 allevamenti con 6 categorie maschili e 5 femminili mentre nel concorso della Limousine sono iscritti 19 allevamenti che si contenderanno le 5 categorie maschili e 8 categorie femminili.

Tutta la manifestazione quest'anno verrà trasmessa in diretta tramite il canale social dell'Associazione Allevatori della Regione Sardegna.