Sicurezza: Lega, a Cagliari taser ad agenti polizia locale

Anche a Cagliari gli agenti della Polizia locale potrebbero utilizzare il taser, già in dotazione ad altre forze dell'ordine. E' stata infatti depositata in consiglio comunale una mozione che impegna il sindaco Paolo Truzzu "ad adottare tutti gli atti necessari per avviare la fase di sperimentazione per dotare gli agenti della polizia locale di taser" L'ha presentata il consigliere della Lega Andrea Piras: "Il taser, considerato un'arma non letale - spiega - potrà essere usato come deterrente contro la criminalità".

Lo stesso coordinatore cittadino del Carroccio, Filippo Murru, ha chiesto a gran voce che la polizia urbana potesse essere dotata del taser per prevenire e contrastare i reati. "Ora spetterà al sindaco e alla giunta decidere sull'avvio della sperimentazione e sulla eventuale successiva modifica del regolamento della polizia municipale. Continueremo a vigilare finché non sarà approvata e avviata la sperimentazione del teser anche a Cagliari, dispositivo che che si è già rivelato utilissimo, nelle mani della Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza", concludono Piras e Murru.