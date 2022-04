Scontro frontale tra auto nel Cagliaritano, muore un 88enne

E' di un morto e un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata sulla circonvallazione di Maracalagonis, nella città metropolitana di Cagliari. La vittima è Antonio Cocco, 88 anni, del posto. Ferito in modo non grave un uomo di 37 anni di Quartu Sant'Elena.

L'anziano, secondo una prima ricostruzione dell'accaduto effettuata dai carabinieri, stava percorrendo la circonvallazione al volante della sua Fiat Uno quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato frontalmente con l'Alfa Romeo Stelvio condotta dal 37enne. Nell'impatto il pensionato è morto sul colpo. Sul posto, oltre ai militari dell'Arma, sono intervenuti i vigili del fuoco e un'ambulanza del 118, che ha trasportato il ferito in ospedale. Il traffico in zona ha subito forti rallentamenti.