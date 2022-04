Ripartono gli eventi di "Salude & Trigu" a Sassari

Numeri più che raddoppiati per l'edizione 2022 di "Salude & Trigu", il programma con cui la Camera di Commercio di Sassari supporta gli eventi culturali e turistici legati alle tradizioni locali. Questa mattina i vertici dell'ente camerale hanno incontrato in sede gli organizzatori delle manifestazioni che rientrano nel cartellone degli appuntamenti.

Sono in totale 51 gli eventi cofinanziati dalla Camera di commercio per una dotazione finanziaria in voucher pari a 451.525 euro. Numeri in netta crescita rispetto allo scorso anno quando gli eventi inseriti nel programma furono 19, per un finanziamento di 301mila euro. E questa mattina il presidente della Camera di Commercio, Stefano Visconti, la vicepresidente Maria Amelia Lai e il segretario generale Pietro Esposito, insieme ai partner che svilupperanno gli aspetti legati alla comunicazione, Visit Italy e Punkomat sono, hanno illustrato a tutti i soggetti coinvolti le linee operative di Salude & Trigu 2022, intitolato "Da Pasqua alla vendemmia". L'obiettivo è quello di creare un vero e proprio brand di destinazione, in grado di ampliare la platea dei possibili fruitori, fornendo un'immagine coordinata degli eventi del nord Sardegna.

"S&T vuole rinforzare l'offerta del nord ovest che abbracci tutte le produzioni, materiali o immateriali, la cultura locale, gli eventi e le tradizioni. Ogni ambito deve essere promosso al meglio - ha sottolineato nel corso del suo intervento Stefano Visconti - Solo così possiamo dare un segnale importante di cui possa beneficiare tutto il nord Sardegna. Che sia capace di valorizzare tutto il nostro territorio, in ogni sua componente".

Tutti gli eventi inseriti in "Salude & Trigu", potranno contare su una comunicazione coordinata con l'inserimento nel programma di comunicazione e promozione curato dalla Camera di Commercio di Sassari, e una piattaforma web di promozione dell'intero programma che si snoderà fino a novembre.