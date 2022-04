Laboratorio droga con 275kg marijuana, allevatore arrestato

Nel capannone della sua azienda agricola, trasformato in una laboratorio industriale per la produzione di marijuana, custodiva 215 kg di cannabis. Un allevatore originario di Fonni è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Bonorva, che, in collaborazione con i militari delle Stazioni di Mores, Bonorva e Giave, hanno colto l'imprenditore agricolo in flagranza di reato.

Nella sua azienda nelle campagne del Logudoro, il capannone era allestito con tutta la strumentazione necessaria per l'essicazione e il confezionamento della marijuana, anche tramite macchinari artigianali. Nei locali, pronti per essere lavorati, c'erano 215 kg di cannabis, mentre altri 60 kg sono stati trovati in bidoni per le olive, nascosti fra i rovi nel terreno di pertinenza dell'azienda. L'allevatore è stato arrestato e trasferito nel carcere di Bancali, a Sassari.