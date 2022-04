Ernani di Verdi apre i "I 5 sensi dell'arte" su Videolina

(ANSA) - CAGLIARI, 20 APR - "I 5 sensi dell'arte", programma culturale in onda su Videolina, è dedicato interamente al nuovo allestimento dell'opera Ernani di Giuseppe Verdi. "La costruzione di un'opera", titolo della puntata inaugurale della nuova edizione del format ideato e condotto da Ambra Pintore, con la regia di Massimo Sulis, va in onda sabato 23 aprile alle 21. Il focus è sul capolavoro giovanile del grande compositore, andato in scena per la Stagione lirica e di balletto 2022 del Teatro Lirico di Cagliari.

La conduttrice si è aggirata tra gli spazi del Teatro per svelare i segreti del dietro le quinte: i camerini, i laboratori, le sale prova, il palcoscenico. Ha incontrato le maestranze all'opera per creare i pannelli mobili o dipingere a mano i dettagli degli splendidi costumi disegnati da Domenico Franchi. Ha intervistato il sovrintendente Nicola Colabianchi, il regista Davide Garattini Raimondi, lo scenografo e costumista Domenico Franchi, il soprano Marigona Qerkezi (Elvira), il responsabile della sartoria Emilio Ortu e la sarta tagliatrice Paola Pilloni. "I 5 sensi dell'arte" negli anni ha dato voce alla creatività di artisti e artiste che operano nell'Isola ed insieme ha raccontato le grandi figure di uomini e donne che hanno dato impulso alla cultura e all'arte.

"Sono convinta della missione di pace che Arte e Cultura possono e devono sostenere - spiega Ambra Pintore - In questo momento storico ancora di più. E credo sia un privilegio potermi occupare di questi temi, perché l'arte ci salva la vita. Da tempo volevo seguire un allestimento del Teatro Lirico, dove tre anni fa sono stata voce narrante ne la Tosca. Ernani - confessa - è stata un'illuminazione. Un'opera da ascoltare che in una società bulimica come la nostra, ci riporta all'essenziale, alla musica, al canto. Scenografia e costumi sono barlumi di luce in un nero avvolgente nel quale ho trovato poesia e sollievo".

