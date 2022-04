Controlli su strade sassaresi, 41 patenti ritirate a Pasqua

C'era chi girava in città in auto dopo avere alzato troppo il gomito e con un piccolo arsenale a bordo, e chi sfrecciava sulla Sassari-Olbia a oltre 150 km/h e un tasso alcolemico tre volte superiore al consentito. Sono due dei 41 casi di ritiro della patente di guida effettuati nel lungo weekend di Pasqua dalla Polizia stradale di Sassari lungo le strade del nord Sardegna.

A quattordici automobilisti la patente è stata ritirata per guida in stato di ebrezza, a 27 per eccesso di velocità. Fra questi casi un sassarese di 23 anni è stato fermato in città, dopo che, alla vista della pattuglia della Stradale, aveva fatto inversione per sfuggire ai controlli.

Al 23enne è stata ritirata la patente perché gli è stato riscontrato un tasso di alcol di tre volte superiore ai limiti stabiliti dalla legge, ed è stato denunciato per porto d'armi od oggetti atti a offendere. Nella sua auto gli agenti hanno trovato cinque coltelli a serramanico, una mazza di legno, un tirapugni, diversi petardi e una pistola a scacciacani compresa di proiettili.