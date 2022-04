Cinema: oltre 80 corti per il ritorno del Festival Skepto

Sino a sabato 23 aprile si svolgerà a Cagliari la dodicesima edizione dello Skepto International Film Festival. Per l'edizione della ripartenza, la manifestazione cambia la sua location principale: se il quartiere Marina resta l'anima del Festival, il cuore pulsante si sposta nelle sale M2 e M3 del Teatro Massimo di Cagliari dove sono in programma l'inaugurazione, le proiezioni e la serata finale.

Rimane invariata la formula che ha segnato il successo della manifestazione negli anni: corti di qualità, ospiti importanti e convivialità per tre giornate all'insegna del cinema. Per la prima volta, dopo l'esperienza del festival "virtuale" del 2020, gli eventi collaterali, l'inaugurazione e la premiazione della manifestazione saranno trasmessi anche in Streaming attraverso la pagina Facebook e il canale YouTube del Festival.

"La novità principale è che siamo tornati - dice Riccardo Plaisant, associazione Skepto -. Per quest'anno abbiamo cambiato la sede: nelle due sale del Massimo potremo offrire al nostro pubblico oltre 80 corti tra i migliori prodotti a livello internazionale negli ultimi due anni". "Siamo felici quando la nostra azienda viene associata ad attività culturali, specie se di questo livello - spiega Carlo Andrea Arba, presidente del Ctm SpA -, perché nella nostra visione, i nostri mezzi devono diventare anche strumento di diffusione della cultura e agevolare cittadini e turisti nella scoperta della città, e delle sue attrattive". Si rinnova inoltre la collaborazione con lo sportello Europe Direct della Regione.

Stefano Schirru, direttore artistico di Skepto, ha presentato il programma: si parte giovedì alle 18 con un'inaugurazione dedicata alla produzione isolana. Sullo schermo la prima cittadina de "L'ultima habanera" di Carlo Licheri, e la premiere assoluta di "Senza te (Without you)" di Sergio Falchi con l'ultima apparizione del compianto Giampaolo Loddo.

Dalle 21.15 si darà il via alla scorpacciata di cinema che proseguirà sino a sabato ogni sera a partire dalle 17: sette categorie per oltre 80 corti da tutto il mondo dal satirico al grottesco, passando per l'horror, la sperimentazione e il documentario. Tra i tanti eventi collaterali, l'incontro con la truccatrice Carla Aledda, mentre venerdì, il regista Mario Piredda e il direttore della fotografia Fabrizio La Palombara saranno invece protagonisti del consueto Matinée scuole.