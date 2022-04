Addio Giovanni Spanu, guidò protesta contro sfratto azienda

Il giorno di Pasqua è morto Giovanni Spanu, noto tziu Giuanne Spanu de Arborea, il capo famiglia espropriata della propria azienda nel 2015. Contro il provvedimento, iniziato nel 2013 in seguito all'acquisto all'asta della azienda da parte di una ditta produttrice di tappetti erbosi, si erano mobilitati indipendentisti, artigiani, pastori e tanti altri che per ben due anni hanno mantenuto il presidio.

"Il 22 gennaio 2015 con più di 100 poliziotti viene dato l'assalto all'azienda e Giovanni Spanu e la sua famiglia composta di 11 persone, asserragliati nel casolare, vengono costretti ad abbandonare per sempre i loro beni, i loro affetti e la loro unica fonte di sostentamento - ricorda Bustuianu Cumpostu di Sardigna natzione indipententzia - Una figura mitica quella di Giovanni Spanu, fino all'ultimo ha difeso la propria famiglia e i propri beni facendo capire a tutti che spesso la legge è dalla parte dei forti e degli speculatori, che prende dai poveri per dare ai ricchi servendosi anche della forza e dei tribunali. Oggi come ieri durante i presidi siamo vicini alla famiglia Spanu e rinnoviamo la nostra solidarietà, a loro e a tutte le vittime delle ingiustizie", conclude Cumpostu.