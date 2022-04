Università: a giugno sport e musica a Cagliari con Ateneika

Sedici sport, duemila ore di gare, dodici giorni di musica. Si riaccende la fiaccola di AteneiKa - Sport, Music and You. Dall'1 al 12 giugno il Cus Cagliari e la cittadella di Sa Duchessa riaprono dopo due anni le porte per ospitare l'ottava edizione del festival. Alle competizioni sportive possono partecipare gli studenti iscritti nel 2021/2022, dottorandi e specializzandi, gli iscritti ai master universitari, i docenti e il personale tecnico amministrativo: via libera alle adesioni, con scadenza il 13 maggio prossimo.

In campo sedici sport: atletica leggera, badminton, basket 3 vs 3, calcio a 5, calcio balilla, calcio tennis, e-sport Fifa, scacchi, scherma, tennis, tennistavolo, volley con le quattro novità dodgeball, teqball, teqvoly e touchtennis. Gli atleti rappresenteranno le sei facoltà dell'Università degli Studi di Cagliari: Biologia e Farmacia; Ingegneria e Architettura; Medicina e Chirurgia; Scienze; Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche; Studi Umanistici.

AteneiKa nasce nel 2013. I numeri delle presenze sono stati in costante crescita: dalle 7.500 della prima edizione agli oltre 80mila accessi del 2019. Oltre ai numeri, la rassegna offre un momento di formazione, di crescita e la creazione di un nuovo network a tutti i volontari coinvolti nell'organizzazione dell'evento. Tra il 2020 e il 2021, AteneiKa ha saputo riadattarsi con il progetto "AteneiKa Village", un villaggio aperto, una piazza a disposizione della comunità del quartiere e della popolazione universitaria.