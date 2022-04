Turismo: tutto pronto per edizione 2022 Salude & Trigu

La definizione del programma "Salude & Trigu" entra nel vivo. Domani alle 11 nella sede della Camera di Commercio di Sassari, in via Roma, si terrà la riunione operativa tra i vertici camerali e i 51 organizzatori delle manifestazioni che rientreranno nel cartellone di eventi. "Salude & Trigu" il programma ideato dalla Camera di commercio di Sassari per valorizzare in chiave turistica gli eventi culturali legati alle tradizioni della Sardegna. L'edizione 2022, "Da Pasqua alla vendemmia", è finanziata con un budget complessivo di 500 mila euro, con il quale saranno sostenuti 51 eventi che si svolgeranno da aprile a ottobre nel nord dell'isola.