Travolta mentre attraversa sulle strisce, grave una 78enne

Una donna di 78 anni è stata trasportata all'ospedale Brotzu con assegnato un codice rosso per le gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto intorno alle 18 in via Puglia a Cagliari: è stata travolta da un'auto mentre attraversava sulle strisce pedonali. La vettura, una Mazda, proveniva dalla rotatoria di piazza dei Castellani: era condotta da un 43enne che si è subito fermato per prestare soccorso. Poco dopo sono arrivati gli agenti della polizia locale per i rilievi e un'ambulanza del 118, che ha trasportato la ferita in ospedale. Le sue condizioni sono gravi.