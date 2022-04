Team Cagliari vola a Palermo per mondiali di pizza a squadre

(ANSA) - CAGLIARI, 19 APR - La Sardegna, con il team Cagliari, scende in campo ai campionati mondiali di pizza a squadre. Gli chef- pizzaioli, i cagliaritani Emiliana Scarpa del ristorante su chiatta galleggiante di Su Siccu "Sea Flower", Giuseppe Viola di "Zio Ciro" a Muravera e Marco Mulas di Senorbì della pizzeria bistrot "Etrigu" di Cagliari, rappresenteranno l'Isola a Palermo. La prima edizione della competizione è ospitata il 9 e 10 maggio all'interno della quattro giorni dell'Expocook, fiera dedicata alla ristorazione, in programma fino al 12 al centro fieristico di piazzale Giotto.

"Il Comune ha creduto in noi e ci ha concesso il patrocinio, porteremo con orgoglio lo stemma della città cucito nelle nostre divise e in valigia la bandiera dei quattro Mori", dice all' ANSA Emiliana Scarpa, una delle cinque donne attualmente iscritte alla competizione che vedrà sfidarsi una novantina di concorrenti da diversi paesi. Scelta tra trenta professionisti italiani per il Trofeo Msc Crociere, il 22 marzo scorso si è fatta apprezzare classificandosi terza.

I concorrenti potranno cimentarsi tra le tipologie tonda a tema libero, napoletana o contemporanea, calzone, pinsa o pala piccola, teglia piccola. La giuria, presieduta dal celebre pizzaiolo napoletano Don Antonio Starita e di cui fa parte tra gli altri anche Luciano Sorbillo, decreterà i vincitori sulla base del gusto, cottura ed equilibrio dei sapori.

"Tra noi si è creata una bella sinergia - racconta Marco Mulas, vincitore del primo Masterchef Pizza champion nel 2015 - punteremo sulla nostra professionalità costruita con impegno e passione per tenere alto il nome della nostra città e della nostra Isola". Enrico Bianchini, coordinatore della manifestazione, sottolinea: "Lo spirito con cui nasce il concorso è proprio favorire la collaborazione tra pizzaioli. Il nostro è il primo campionato al mondo organizzato per squadre ed è sponsor free". (ANSA).