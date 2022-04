Subsonica sbarcano ad Alghero per tappa del tour Atmosferico

Il 26 agosto, l'Anfiteatro Maria Pia di Alghero ospiterà "Atmosferico 2022" la tappa sarda del tour dei Subsonica che quest'anno celebrano il venticinquesimo anno dall'uscita del loro "Microchip Emozionale". L'esibizione della band torinese inaugurerà l'Anno Zero Fest, il primo evento dedicato alla musica organizzato dalla Roble Factory, in collaborazione con la Fondazione Alghero.

L'evento, inserito nel cartellone dell'estate algherese, sarà arricchito dall'esibizione di altri artisti, i nomi dei quali saranno svelati nelle prossime settimane, per completare la line up della festa per una serata all'insegna dell'elettronica di qualità da dancefloor. Prevendite aperte da mercoledì 20 aprile alle 12 sui circuiti Mailticket, nella sede delle Ragazze Terribili, in via Roma 144 a Sassari, e in tutti i punti Box Office della Sardegna.