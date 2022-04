Covid: contagi in aumento e altri 5 morti in Sardegna

Tornano a crescere i contagi da Covid in Sardegna, dove nelle ultime 24 ore si registrano anche altri 5 morti. I nuovi casi accertati sono 983 (+ 665), di cui 857 diagnosticati da antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2.947 tamponi per un tasso di positività del 33,3 per cento. Invariato il numero di pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva, in tutto 21, sale invece quello dei ricoverati in area medica, per un totale di 330 (+7).

n calo i casi di isolamento domiciliare: complessivamente sono 29.594 (-266). I 5 decessi: un uomo di 81 anni residente nella provincia del Sud Sardegna; un uomo di 81 e una donna di 88 della provincia di Oristano; due donne di 74 e 92 della provincia di Sassari. Secondo gli ultimi dati di Agenas, in Sardegna l'occupazione dei posti letto nei reparti non critici è stabile al 20%, così come quella nelle terapie intensive pari al 10 per cento.