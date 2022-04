Abbanoa: vecchia condotta San Sperate sarà dismessa

Nell'ambito dei lavori di efficientamento delle reti idriche programmati nel Comune di San Sperate, giovedì 21 aprile i tecnici di Abbanoa procederanno alla dismissione della vecchia condotta idrica presente in via Ichnusa.

I lavori saranno eseguiti dalle 10.30 alle 13: durante questa fascia oraria si verificheranno interruzioni e cali di pressione nel centro abitato. L'erogazione sarà ripristinata prima dell'orario prestabilito qualora i lavori dovessero essere terminati in anticipo.

Al termine dell'intervento nel serbatoio le squadre di Abbanoa saranno mobilitate per eseguire le manovre di riavvio dell'erogazione.