Accoltella il padre dopo una lite, ferito un 57enne

Una lite tra padre e figlio è finita a coltellate durante la notte a San Sperate, nel sud Sud Sardegna, e un uomo di 57 anni è stato trasportato con assegnato un codice rosso all'ospedale Brotzu di Cagliari. Denunciato a piede libero il figlio, un 17enne, accusato di lesioni. L'episodio è avvenuto alle 22:30. Al culmine di una discussione, il ragazzo ha afferrato un coltello e ha ferito il genitore al petto. Sul posto, avvertiti dai familiari, sono intervenuti i carabinieri e un'ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito in ospedale: non è in pericolo di vita.