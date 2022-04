Tennis: King Cup; Giorgi ok, 3-0 a Francia e Italia alle finals

L'Italia, grazie a Camila Giorgi, vince anche il terzo singolare e si aggiudica 3-0 la sfida con la Francia, valida per il turno preliminare della Billie Jean King Cup di tennis femminile. Sul centrale del TC Alghero, la numero uno azzurra e 30 al mondo ha liquidato in poco più di un'ora Harmony Tan, per 6-2, 6-0, schierata a sorpresa dal capitano francese Julien Benneteau al posto della numero uno Alizè Cornet, ieri sconfitta al terzo da Jasmine Paolini.

Tan, n.107 del mondo, era stata convocata pochi giorni prima dell'incontro in Sardegna per sostituire l'infortunata Clara Burel.

Non c'è stata partita. Giorgi parte male, un po' contratta dopo la vittoria di ieri pomeriggio, perde i primi due game ma poi vince a mani basse tutti gli altri game dell'incontro, lasciando a zero la francese nel secondo set.

La squadra azzurra, capitanata da Tathiana Garbin, accede così alle finals della ex Fed Cup che ha già vinto 4 volte.