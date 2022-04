Basket: Venezia sbanca Sassari, Dinamo ko 66-63

Una Dinamo Banco di Sardegna senza mira cede in casa contro Venezia: 63-66 il risultato finale a favore dei lagunari che con un roster cortissimo per le tante assenze, ma con la consueta solidità difensiva si portano a casa i due punti in palio, approfittando soprattutto della pessima prestazione al tiro dei sassaresi che per tutta la partita sparacchiano sia da 2, sia da 3.

Alla fine le statistiche dicono che i biancoblu di coach Bucchi hanno tirato con il 44,1% da due (15/34),con il 23,3% da tre (7/30) e il 75% ai liberi (12/16). Venezia riesce a imporre alla Dinamo ritmi lenti per tutti i 40 minuti di gioco: una strategia vincente per gli uomini di coach De Raffaele, che stanno avanti per quasi tutto il match.

I sassaresi dopo aver chiuso sotto di 10 punti il primo tempo riescono anche nella rimonta e a due minuti dalla fine sono avanti di 1 punto. Ma Venezia reagisce e con un canestro e un rimbalzo dell'ex biancoblu Jeff Brooks mettono le mani sulla vittoria.

Fra i padroni di casa, anche senza brillare, da rilevare le prestazioni di Bendzius (19 punti) e di Miro Bilan, che pur senza brillare riesce a mettere a referto 15 punti e 11 rimbalzi.

"È stata una partita molto ruvida, molto intensa, esattamente come mi aspettavo - commenta coach Bucchi -. Abbiamo costruito tanti buoni tiri ma non facendo canestro abbastanza, è stata una giornata al tiro non sufficiente, peccato. Sul finale siamo riusciti a rimanere punto a punto, è buono ma in generale avremmo dovuto tirare meglio".