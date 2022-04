Sequestrati quasi 350 kg di marijuana interrati a Vallermosa

Due arresti, due denunce e 342 chili di marijuana, per un valore di quasi 1,4 milioni di euro, sequestrati. È il bilancio dell'operazione condotta dall'Ispettorato di Cagliari del Corpo forestale nelle campagne di Vallermosa. In manette sono finiti due allevatori di 23 e 24 anni, mentre altre due persone sono state denunciate.

Gli investigatori della forestale, con la collaborazione del Nucleo artificieri e cinofili di polizia e carabinieri, si sono concentrati su due aziende zootecniche della zona di Vallermosa, scoprendo due depositi di cannabis. Il primo, in località Caddaxiou, era stato interrato in un orto e coperto da una botola: all'interno una cisterna con 230 sacchi contenenti 210 chili di marijuana. Il secondo è stato individuato durante una perquisizione in località Case Morgano. In questo caso la droga, 28 sacchi di plastica con 132 chili di cannabis, era nascosta in un anfratto roccioso vicino all'azienda agricola.