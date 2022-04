Pasqua: previsti 65mila arrivi in aeroporti nord Sardegna

La Pasqua riporta i turisti nel nord Sardegna. Secondo le previsioni dei gestori degli aeroporti di Alghero e Olbia, tra oggi e martedì 19 aprile nei due scali transiteranno 65mila passeggeri, 25mila al "Riviera del Corallo" e 40 mila al "Costa Smeralda". Dati non comparabili con quelli degli ultimi due anni, quando la pandemia ha fortemente limitato l'afflusso turistico, ma in aumento rispetto al ponte pasquale del 2019, anno pre Covid.

A Olbia la Geasar, società di gestione dell'aeroporto, fa sapere che l'ncremento dei voli tra il 2019 e il 2022 è del 4%, per un totale di 308 movimenti e 53mila posti offerti, il 59% dei quali riguarda rotte nazionali.

Ad Alghero, la Sogeaal comunica una crescita molto più marcata, con un +19% rispetto alle festività pasquali di tre anni fa, e un'offerta complessiva di 31mila posti e 166 movimenti fra collegamenti nazionali e internazionali.