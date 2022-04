Crociere: invasione di navi per Pasqua in Sardegna

Tre navi da crociera in contemporanea nel porto di Cagliari, una ad Arbatax e traffico passeggeri in costante aumento in tutti i porti. Sono numeri che confermano il ritorno alla normalità per il mercato crocieristico e turistico nel 2022.

Cagliari proprio lunedì prossimo, ospiterà nelle banchine del Rinascita la Firenze di Costa Crociere, la Island Sky di Noble Caledonia e la Clio della Grand Circle Line, in overnight dalla domenica di Pasqua. Oltre 3 mila passeggeri, quelli previsti in due giorni. Un primo e concreto segnale di ripresa per un 2022 che, con circa 180 navi in calendario, riporta gradualmente il Sistema dei porti Sardi ai numeri pre-pandemia La Clio sarà ad Arbatax martedì 19 aprile in multiscale nella ripartenza, si può già parlare, invece, di nuovo record di traffico sul versante traghetti.

Dopo un trimestre di rapido riavvicinamento ai numeri del 2019 (appena il 10 per cento in meno), la prima decade di aprile 2022 segna il decisivo sorpasso con una crescita del 29 per cento dei passeggeri rispetto al periodo pre covid. Oltre 9 mila in più (da 31 mila del 2019 a poco più di 40 mila dell'anno in corso), quelli in arrivo e partenza negli scali di Cagliari, Olbia, Porto Torres, Golfo Aranci ed Arbatax, premessa per una stagione turistica più che positiva per i traffici marittimi.

"La concomitanza di tre navi da crociera in porto a Cagliari, una delle quali si tratterrà per due giorni a cavallo tra la domenica ed il lunedì di Pasqua per proseguire, il giorno seguente, su Arbatax, è un ulteriore segnale che abbiamo imboccato il percorso verso l'uscita dall'emergenza sanitaria e la piena ripartenza del settore", spiega Massimo Deiana, presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna.