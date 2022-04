Beltempo per Pasqua e Pasquetta ma temperature in calo

Pasqua e e Pasquetta sotto il segno del bel tempo in Sardegna, anche se con una lieve ventilazione da grecale e un abbassamento di 5 gradi delle temperature. Lo confermano le previsioni dell'ufficio meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu. "Il cielo grigio di oggi sarà spazzato via dall'alta pressione in arrivo domani - sottolineano - che porterà bel tempo nelle giornate di sabato e domenica". Il cielo sarà quindi sereno in tutta l'Isola.

"Nella giornata di domenica la Sardegna sarà interessata da una saccatura di origine orientale con un abbassamento delle temperature", annunciano gli esperti. Così il giorno di Pasqua le massime inizieranno a calare per arrivare a Pasquetta quando il termometro andrà giù di 5 gradi, passando dagli attuali 18-20 gradi a 14-15, prevista anche qualche nuvola passeggera, ma nessuna precipitazione. Contemporaneamente sulla Sardegna orientale comincerà a soffiare il vento di grecale che potrà raggiungere i 40 chilometri orari nella giornata di lunedì. Il quadro climatico rimarrà invariato anche martedì.