Vaccini: al via a Oristano quarta dose per anziani e fragili

(ANSA) - ORISTANO, 14 APR - Al via anche a Oristano la somministrazione della quarta dose di vaccino anti Covid per gli ultraottantenni, gli anziani ospitati nelle case di riposo e per gli ultrasessantenni con elevata fragilità.

Come stabilito dal Ministero della Salute, in accordo con Aifa (Agenzia del farmaco), Istituto superiore di sanità e Consiglio superiore di sanità, nell'ottica di un ulteriore consolidamento della protezione fornita dai vaccini e nel rispetto del principio della massima precauzione, la quarta dose è raccomandata alle persone di età pari o superiore agli 80 anni, agli ospiti dei presidi residenziali per anziani e alle persone di età pari o superiore ai 60 anni con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti o preesistenti, come malattie respiratorie, cardiocircolatorie, neurologiche, epatiche, cerebrovascolari, diabete, emoglobinopatie disabilità, fibrosi cistica, sindrome di Down e grave obesità.

Il secondo richiamo, o quarta dose, sarà effettuato con vaccino a mRNA (Comirnaty di Pfizer o Spikevax di Moderna), purché sia trascorso un intervallo minimo di almeno 120 giorni dal primo richiamo (terza dose).

Sono esentati dal secondo richiamo coloro che, pur rientrando in queste categorie di soggetti, hanno contratto il Coronavirus dopo la somministrazione della terza dose.

Le persone interessate potranno recarsi, muniti di tessera sanitaria, al Centro vaccinale di Oristano (Palazzetto dello Sport), con ingresso da Viale Repubblica, aperto dal martedì al giovedì, dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, senza prenotazione.

Gli ospiti di case di riposo e Rsa, invece, saranno vaccinati nelle stesse strutture, i cui responsabili devono inviare una mail di richiesta al Servizio di Igiene e sanità pubblica Asl Oristano. (ANSA).