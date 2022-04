Padel: anche Zola e Rastelli al "Memorial Galeazzi"

Da Gianfranco Zola a Pierluigi Casiragh, passando per Dario Marcolin e Massimo Rastelli. Campioni del calcio che per tre giorni impugneranno la racchetta per il primo Memorial di padel, riservato ai giornalisti ma con ospiti illustri, intitolato a Giampiero Galeazzi.

La manifestazione, organizzata dall'Ussi, si svolgerà nei campi del Dopolavoro Ferroviario dal 22 al 24 aprile e vedrà impegnati giornalisti sportivi provenienti da tutta Italia. Con loro figure di prestigio del mondo sportivo. "Anche questo - ha detto in conferenza stampa l'assessore regionale del Turismo, Gianni Chessa - è un modo di parlare della Sardegna. Galeazzi era un grande giornalista ma anche un affezionato frequentatore della nostra isola, che amava. E questo ci darà una grande opportunità perché si parli della nostra accoglienza. Da un evento sportivo, ci saranno benefici della promozione turistica e questa per noi deve essere una nuova opportunità".

Il tabellone è in continuo aggiornamento: nei prossimi giorni potrebbero esserci delle ulteriori sorprese. "La nostra città - ha detto l'assessore comunale allo sport Andrea Floris - è il teatro ideale per gli eventi sportivi e per noi è importante dare continuità a questa attività sportiva perché lo sport aggrega, è passione e regala emozioni. Il tutto poi, se abbinato ad un Memorial per un giornalista così conosciuto, regalerà anche momenti di condivisione, ricordi e in generale tutti gli ingredienti perché si possa programmare anche in futuro".