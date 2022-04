Giornata salute donna, visite gratuite al S.Francesco Nuoro

L' ospedale San Francesco di Nuoro, con l'Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia, partecipa alla Giornata nazionale della Salute della Donna prevista il 22 aprile e all'iniziativa della Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, che dal 20 al 26 aprile organizza la settima edizione dell'(H)Open Week con l'obiettivo di promuovere l'informazione, la prevenzione e la cura al femminile.

Nell'ospedale nuorese, nelle giornate del 20, 21 e 22 aprile dalle 15 alle 19, saranno offerte gratuitamente visite, consulenze, colloqui in presenza nell'ambito della prevenzione ginecologica e sessuologica. Per l'evento è obbligatoria la prenotazione al numero 0784 240240. Mercoledì 20, invece, dalle 8.30 alle 13.30, saranno gli specialisti di medicina generale/geriatria con visite consulenze e colloqui in presenza sull'osteoporosi, a ospitare le pazienti nel il poliambulatorio di via Manzoni.

Già dal 6 aprile inoltre sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it tutti i servizi offerti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione, delle strutture del network dei Bollini Rosa, sotto la supervisione della dottoressa Gesuina Cherchi, che offriranno gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi, in presenza e a distanza, in diverse aree specialistiche: cardiologia, dermatologia, diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia e malattie del metabolismo, ginecologia e ostetricia, medicina della riproduzione, neurologia, oncologia ginecologica, oncologia medica, pneumologia, psichiatria, reumatologia, senologia, urologia, violenza sulla donna. Anche quest'anno l'Asl di Nuoro aderisce all'iniziativa con due appuntamenti.