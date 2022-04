Incendio in centro accoglienza a Cagliari, nessun ferito

(ANSA) - CAGLIARI, 13 APR - Momenti di paura questo pomeriggio in una palazzina al numero 93 di viale Trieste a Cagliari.

Un incendio si è sviluppato in un appartamento all'ultimo piano in cui si trova un centro di accoglienza per giovani. Le fiamme, da quanto si apprende, sono partite da un materasso che forse, a causa di una di una sigaretta dimenticata accesa, ha preso fuoco. La stanza si è immediatamente riempita di fumo e i giovani che si trovavano in casa sono fuggiti subito in strada, chiamando i soccorsi.

Sul posto, in pochi minuti, sono arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia municipale. I pompieri hanno raggiunto l'appartamento con le autoscale e nel giro di un'ora hanno domato il rogo.

La polizia municipale ha provvisoriamente deviato il traffico.

Nell'incendio nessuno è rimasto ferito, i danni non sono ancora stati quantificati, ma sarebbero ingenti.

I carabinieri si stanno occupando dei rilievi. (ANSA).