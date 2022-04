Giornata salute donna, anche Arnas Brotzu in campo

In occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna, che si celebra il 22 aprile, l'Arnas G. Brotzu ha organizzato, dal 20 al 26 aprile, una serie di incontri destinati alla popolazione con l'obiettivo di promuovere l'informazione, la prevenzione e la cura al femminile.

Gli specialisti dei due presìdi dell'Arnas (Oncologico Businco e San Michele), offriranno gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi, in presenza e a distanza, in diverse aree specialistiche: cardiologia, dermatologia, diabetologia, ginecologia e ostetricia, neurologia, oncologia ginecologica, oncologia medica, cardiologia pediatrica, dietologia e nutrizione, banca del sangue cordonale.

"Prendersi cura di sé attraverso l'informazione e la prevenzione: questo l'obiettivo delle iniziative organizzate dall'ARNAS che, per una settimana, metterà a disposizione della popolazione femminile il team di specialisti dell'Oncologico Businco e del San Michele. - dichiara Agnese Foddis direttore generale ArnaS G. Brotzu - Informazione e prevenzione sono i migliori alleati per una diagnosi precoce e per un percorso di cura ottimale per molte patologie al femminile. La nostra azienda rinnova in questo modo il suo impegno nei confronti della salute della donna attraverso una programmazione e riorganizzazione strategica dei servizi clinico-assistenziali, indispensabile per garantire il diritto alla salute non solo delle donne ma anche degli uomini".

Per maggiori informazioni sulle date e sulle tipologie di servizi offerti è possibile visitare il sito aziendale alla pagina www.aobrotzu.it