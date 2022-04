Covid: contagi in calo e un morto in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 13 APR - Contagi da covid in calo e una sola vittima in Sardegna, dove nelle ultime 24 ore si registrano 1.790 casi positivi (- 902), di cui 1.525 diagnosticati da antigenico.

Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 9.716 tamponi per un tasso di positività che resta stabile al 18,4%.

Stabile anche il numero di pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva, 25, mentre i ricoverati in area medica sono 350 (+ 8). Le persone in isolamento domiciliare sono 29.494 (- 698).

Per quanto riguarda l'occupazione nelle intensive, la Sardegna con il 12% resta l'unica regione in Italia sopra la soglia di allerta del 10%.

La vittima è una donna di 82 anni residente in provincia di Sassari. (ANSA).